Lifehacking - 3 écrans dont 1 vertical

J’avais écrit il y a un moment deux billets de blog sur l’usage de trois écrans, à savoir Ubuntu et trois écrans ? Oui c’est possible et Lifehacking - Trois écrans : réel confort, luxe ou superflu ?.

Travaillant depuis chez moi une partie de ma semaine, je me suis aménagé mon bureau pour avoir le maximum de confort possible.

Je travaille via mon portable personnel. Je le branche à deux écrans externes, j’ai ainsi 3 écrans. Ce sont des écrans assez ancien, de taille modeste (19" en format 16/10ème, résolution 1600x900) mais cela me convient. J’ai un écran sur-élevé, qui me sert d’écran principal, j’ai l’écran de portable, en dessous. Et j’ai un écran de côté que j’ai mis en mode vertical (mode portrait, contrairement au mode horizontal, mode paysage).

Pendant longtemps les deux écrans externes étaient côte à côte, tous deux en position horizontale. Je connaissais la possibilité pour l’avoir utiliser le fait de mettre un écran en vertical, mais j’étais assez sceptique sur l’intérêt pour moi, ne faisant pas de développement (de code).

Et puis un jour, comme j’ai pu récupérer un pied qui permet d’orienter un des deux écrans, j’ai adopté la configuration d’avoir un des deux écrans en mode verticale, je ne pourrai revenir en arrière. A tel point que je me demande comment je faisais avant.

Très rapidement, cet écran est venu améliorer mon usage des écrans, là où très souvent les deux écrans horizontaux étaient un peu en doublon avec le troisième écran de l’ordinateur en lui-même. L’écran en mode verticale apporte une différence et une réorganisation de la disposition des fenêtres. Cet écran me sert pour différentes choses :

Affichage des mails de Thunderbird : dans l’association dont je suis membre (Framasoft pour ne pas la citer), le mail est un outil essentiel. Et les mails sont souvent très longs, avec des réponses dans le corps du mail. Je n’avais jamais pu trouver une façon de disposer les éléments satisfaisantes, surtout avec des écrans 19" 16/1Oème. Là, en mode verticale, j’ai une bonne partie du mail si ce n’est l’intégralité et cela facilite grandement la lecture.

Affichage de documents de type bureautique édité avec (LibreOffice Writer) : pour ce type de documents, le format naturel est le format portrait et l’écran est donc dans le bon sens.

Aperçu de mes présentations / support de conférence : elles sont un peu moins larges (vu qu’elles sont faites pour être affichées en mode paysage) mais je peux voir plusieurs diapositives en aperçu dans le mode vertical (je ne parle pas de présentation via LibreOffice mais de présentation de type Latex/Beamer et d’un PDF généré).

Donc pas de code ou de développement. Mais j’y trouve mon compte. Je pense que si je devais faire du développement (scripts ou autre), j’aurai déjà la configuration adéquat.

Seul bémol pour l’instant : l’écran en mode verticale nécessite de bien être en face, de côté la visibilité est bien moindre car l’écran que j’ai n’est pas prévu pour avoir un angle de vue très large dans le sens de la hauteur.

Il faudra voir avec l’usage et les semaines si je garde cette configuration ou non. Si vous avez envie de donner votre retour, les commentaires sont ouverts.