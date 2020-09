Ubuntu - Ripper des cd Audio en 2020

Un rip (anglicisme, verbe ripper) est une donnée numérique (son, image) extraite depuis une source de données analogique ou numérique. Typiquement, il peut s’agir, par exemple, de convertir les pistes d’un CD audio de musique en autant de fichiers informatiques, par exemple au format MP3. Source

Introduction

En faisant un tour dans mon quartier, devant chez une personne qui déménageait, j’ai trouvé un carton de CD audio jetés / mis là pour être relevé par les encombrants. J’ai fouillé un peu : beaucoup de cd gravés de musiques que je ne connaissais pas (avec des pochettes issus d’impressions sur imprimantes jets d’encre, impressions jaunies et de mauvaises qualités), mais aussi quelques albums des années 90/2000, des cd originaux que je n’avais pas. Je les ai donc récupérés (et nettoyer COVID oblige).

En 2020, je n’écoute plus que de la musique dématérialisée et cela fait plus de 15 ans que j’ai encodé les derniers cd audio achetés, renommés et tagués proprement les fichiers issus des différents encodages fait dans les années 2000 (avec un de mes premiers PC). Pour le renommage, gprename est très bien ; pour taguer les fichiers (les tags MP3) Easytag et j’avais fait ça à la main.

En 2020, les logiciels qui permettent de ripper reconnaissent les signatures des pistes audios et vont chercher sur Internet, sur des sites spécialisés, les noms des chansons et taguent les titres automatiquement (oui ça le fait depuis des années, mais dans les années 2000, je n’avais pas Internet chez moi, je ne l’ai eu qu’en 2006).

Deux logiciels qui font la même chose

J’ai branché un graveur DVD externe en USB (je n’ai plus de lecteur CD sur mon ordinateur portable) et j’ai cherché un logiciel pour convertir mes CD audios en fichiers numériques. Dans le monde du logiciel libre, il est classique qu’il y ait plusieurs logiciels qui font sensiblement la même chose. Le domaine du rip de cd n’échappe à la règle. Le réflexe pour moi est de me tourner vers le site Ubuntu-fr.org (wiki et forum) pour voir un peu quel(s) logiciel(s) je pourrais utiliser. Parmi tous les logiciels, j’en ai retenu deux que j’ai testé.

Premier logiciel que j’ai testé, SoundJuicer. L’encodage semble être fait en même temps que la lecture du fichier et dans le cas de ma configuration, l’encodage était assez lent : 20 minutes annoncé pour un album.

Deuxième logiciel testé, ASunder (https://doc.ubuntu-fr.org/asunder). Pour le même CD, ASunder faisait la conversion en 3 minutes montre en main. ASunder fonctionne de la façon suivante : il passe par une extraction d’un fichier temporaire format "wav" puis par une conversion de celui-ci dans le format final (ogg, mp3...) Ma machine étant équipée d’un bon processeur moderne (un Intel CoreI5 de 2018) et d’un SSD, l’encodage d’un fichier musical ne pose effectivement pas de problème et le fait de passer par un fichier temporaire (le lecteur DVD permettant une lecture rapide du cd audio et le processeur un encodage extrêmement rapide). C’est donc le logiciel que je retiendrai si j’en ai de nouveau besoin.

ASunder en 2020

Sur ASunder, la base de données définit par défaut pour la recherche des informations sur l’album (artiste, nom de l’album, titre des chansons) n’existe plus. Pour palier au problème, une version patchée existe (le code source a été modifié en conséquence et il faut recompiler le logiciel) mais comme il s’agit d’un simple paramètre, il est facile de le changer via l’interface du logiciel.

La CDDB, pour Compact Disc Data Base, autrement dit base de données pour disque compact (musical), regroupe l’ensemble des informations utiles pour renseigner les tags ID3 des fichiers mp3, wma et Ogg Vorbis.Source

Pour ne pas saisir les titres à la main, on remplace le serveur CDDB par défaut.

The changelog for Asunder 2.9.6 shows that the default CDDB server has been changed to gnudb.gnudb.org http://littlesvr.ca/asunder/releases/ChangeLog. You can enter this in Preferences -> Advanced in place of freedb.freedb.org.

Dans les Préférences, Avancées, on remplace donc "freedb.freedb.org" par "gnudb.gnudb.org".

Conclusion

Je ne sais pas si ce tutoriel sera utile à d’autres et si moi-même j’aurai de nouveau l’usage d’un tel logiciel. Mais il aura au moins le mérite d’exister et de permettre d’avoir l’information si le besoin se présentait de nouveau.