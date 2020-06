Des interfaces graphiques à Borg ?

J’utilise Borg depuis un moment, depuis que j’ai publié différents billets de blog sur ce logiciel, en ligne de commande, via des scripts ou des alias bash pour des sauvegardes ponctuelles et j’en suis toujours aussi content. La ligne de commande me convient bien, mais il peut être intéressant de jeter un coup d’oeil du côté des interfaces graphiques qui existent et qui ont été développées autour de Borg.

Voici une présentation des projets dont j’ai connaissance :

Vorta, interface graphique à Borg

J’ai fait un billet de blog dédié sur Vorta, interface graphique à Borg que je vous invite à consulter.

borg-dashboard-exporter && borg-dashboard-vue

J’ai fait un billet de blog dédié sur borg-dashboard-exporter && borg-dashboard-vue que je vous invite à consulter.

Cyborgbackup

Je n’ai pas testé, j’ai vu passé sur les réseaux sociaux un lien vers le projet Cyborgbackuphttps://github.com/cyborgbackup/cyborgbackup

dont la documentation est en ligne à cette adresse https://cyborgbackup.readthedocs.io/en/latest/ et est présenté comme CyBorgBackup is a Web and API Interface to manage BorgBackup solution on multiple servers. It is implemented using Python, Django and AngularJS. soit CyBorgBackup est une interface Web et API pour gérer la solution BorgBackup sur plusieurs serveurs. Il est implémenté en utilisant Python, Django et AngularJS.

Le projet a été créé et est maintenu par Gaetan Ferez, avec un pique d’activité sur le projet en 2020, une annonce d’une évolution du projet en avril 2020.

A noter que le logo est un casque de Cyberman, un des nombreux ennemis de l’univers du Docteur Who.

Borgbase.com

Borgbase.com est un service en ligne, payant (avec une offre gratuite pour tester). Le service propose un espace de sauvegarde externalisé, chiffré, reposant sur Borg ; le serveur implémentant Borg et est compatible avec Borg en ligne de commande ou Vorta.