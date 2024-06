Edito - Ce blog a 20 ans et reprise du blog

En ce début de juin 2024, je fête les 20 ans de l’existence de ce blog et le début d’un site personnel sous SPIP (toujours sous SPIP d’ailleurs, quelle longévité pour un logiciel libre !) hébergés sur les pages personnelles de Free.fr. En 20 ans, le blog a changé, le contenu a évolué : certains articles ou thématiques ont été supprimées il y a quelques années dans le cadre d’un grand ménage. Je ne vais pas faire tout un historique des évolutions de ce blog. Celles et ceux qui me suivaient (si vous me suivez encore) l’ont vécus et le savent...

Ces dernières années, ce blog a été au point mort. De part plusieurs raisons des changements importants dans ma vie personnelle comme la parentalité et le manque de temps ou professionnel (passage par une phase non technique qui a abouti à un manque d’envie et une remise en question de mon expertise technique).

Depuis peu, du fait de cette date symbolique des 20 ans, d’un changement de vie professionnel et d’une étape dans ma vie personnelle, j’ai retrouvé l’envie et recommencé à rédiger et publier ici. Seul le temps nous dira ce qu’il en est et si c’est passager ou durable.

Pour l’instant, je repars sur des billets "techniques" (vulgarisés ou avec un peu de complexité). Car le recul de ces dernières années, l’évolution personnelle et professionnelle, l’âge font que je ne ressens plus le besoin ni l’envie de poursuivre un journal intime en ligne (toutefois les anciennes publications restent, comme archive et comme trace, même si j’ai évolué et suis à la fois dans la continuité et différent de celui que j’étais, figé dans le temps de ces écrits).

Le temps que j’ai et aurai à consacrer au blog sera donc avant tout pour (re)cultiver une identité numérique d’expertise (à minima de connaissance) autour des logiciels libres et opensource qui me servira et sera utile dans le cadre professionnel (pour lequel mon pseudonyme est désormais très lié de façon publique à mon identité civile). Mais dans tous les cas ce blog a toujours été et restera toujours un espace d’expression personnel.