KeepassXC - Faire des phrases de passe

Au cours des années, j’ai rédigé différents articles sur les mots de pass, phrases de passe et les coffres-forts de mot de passe :

Je passe sur le principes des phrases de passe que j’ai déjà expliqué dans ce billet, je voudrais juste signaler que sur le même principe que la génération des mots de passe, il est possible de générer des phrases de passe à partir d’une combinaison de mots aléatoires au sein de KeepassXC (je ne sais pas pour les autres versions de Keepass).

On peut choisir le séparateur de mots (le caractère), le nombre de mots... Une astuce bonne à savoir, car elle permet de générer des vraies phrases de passe (et non issue de notre imagination, ce qui est moins aléatoire que cela ne puisse sembler).